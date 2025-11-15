Dokumente von NS-Opfern

Zwangskennzeichen für Menschen, die nach den Nürnberger Gesetzen von 1935 als Juden galten (picture alliance / dpa / Foto: Caroline Seidel)

Exekutiv-Vizepräsident Heubner forderte ein Auktionshaus im nordrhein-westfälischen Neuss auf, seine für Montag geplante Auktion abzusagen. Das Leid aller Menschen, die von den Nazis verfolgt und ermordet wurden, werde aus kommerziellem Interesse missbraucht, sagte Heubner in Berlin. Dokumente der Verfolgung und des Holocaust gehörten den Familien der Verfolgten. Sie sollten nicht zu Handelsobjekten degradiert werden.

Nach Angaben des Auschwitz Komitees werden unter anderem Briefe aus Konzentrationslagern, Gestapo-Karteikarten, ein sogenannter Judenstern und weitere Täterunterlagen angeboten. Das Auktionshaus äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

