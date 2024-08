Gaza-Protest in Chicago

Zusammenstöße zwischen Polizei und propalästinensischen Demonstarnten in Chicago (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Chicago Tribune / TNS / ABACA)

Nach Polizeiangaben wurden 56 Menschen festgnommen. Die Auseinandersetzungen spielten sich demnach rund drei Kilometer vom United Center ab, wo die Demokraten seit Montag ihren Parteitag abhalten. 30 der festgenommenen Personen erhielten Vorladungen wegen Ruhestörung. Gegen andere Festgenommene wurden Vorwürfe wie Widerstand gegen Beamte, Körperverletzung, Angriff und Sachbeschädigung erhoben.

Das israelische Konsulat war seit Beginn des Krieges in Gaza Schauplatz zahlreicher Demonstrationen. In den kommenden Tagen sind weitere Proteste in Chicago angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.