Statistik
Ausgaben für Sozialhilfe um 14,8 Prozent gestiegen

Die Ausgaben für Sozialhilfe sind im vergangenen Jahr um fast 15 Prozent auf mehr als 20 Milliarden Euro gestiegen.

    Logo der Bundesagentur für Arbeit auf dem Boden, darüber laufen viele Menschen.
    Die Sozialhilfeausgaben sind gestiegen. (imago / Ralph Peters)
    Die Zunahme betraf nach Angaben des Statistischen Bundesamts alle Leistungsbereiche. Der Großteil der Ausgaben entfiel mit einem Anteil von 56,5 Prozent auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, insgesamt 11,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Hilfe zur Pflege erhöhten sich um 17,7 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro.
    Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, die in einer eigenen Statistik erfasst werden, betrugen 28,7 Milliarden Euro, eine Steigerung um 12,9 Prozent.
