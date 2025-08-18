Die Zunahme betraf nach Angaben des Statistischen Bundesamts alle Leistungsbereiche. Der Großteil der Ausgaben entfiel mit einem Anteil von 56,5 Prozent auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, insgesamt 11,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Hilfe zur Pflege erhöhten sich um 17,7 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro.
Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, die in einer eigenen Statistik erfasst werden, betrugen 28,7 Milliarden Euro, eine Steigerung um 12,9 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.