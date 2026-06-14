Schweiz/Frankreich

Ausschreitungen in Genf bei Protesten gegen G7-Gipfel in Evian

Im schweizerischen Genf ist es am Rande friedlicher Demonstrationen gegen den bevorstehenden G7-Gipfel zu Ausschreitungen gekommen. Mindestens ein Fahrzeug wurde angezündet, außerdem soll es Angriffe auf Polizisten gegeben haben. Das G7-Treffen beginnt morgen im 50 Kilometer entfernten Evian in Frankreich. Dort sind nach Angaben der Genfer Stadtregierung Proteste verboten.