Ausländerfeindliche Proteste in Belfast (Peter Morrison / AP / dpa / Peter Morrison)

Hunderte Menschen versammelten sich am Stadtrand, errichteten Barrikaden und zündeten Fahrzeuge an, darunter einen Bus und einen Polizeiwagen. Viele von ihnen waren nach Angaben von Reportern vermummt. Zudem wurden Polizisten mit Molotowcocktails beworfen. Örtliche Medien berichteten, es seien auch mehrere Häuser in Brand gesetzt worden, aus denen Menschen hätten gerettet werden müssen. Der BBC zufolge kam es in mehreren britischen Städten zu Protesten. Die Messerattacke ereignete sich am Montagabend. Nach Angaben der Polizei stammt der Angreifer aus dem Sudan. Er wurde festgenommen und wegen versuchten Mordes angeklagt.

Zu den Protesten in Nordirland aufgerufen hatte der britische Rechtsextremist Robinson.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.