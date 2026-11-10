Die Außenminister der G7-Staaten beraten über die weitere Unterstützung der Ukraine. (Kenzo Tribouillard / Pool AFP via / Kenzo Tribouillard)

Bundeskanzler Merz rief die EU-Staaten auf, sich an der Schließung einer Lücke von 45 Milliarden Euro bei der Ukraine-Finanzierung zu beteiligen. In einem Brief an Ratspräsident Costa, der dem Deutschlandfunk vorliegt, droht Merz indirekt mit einer Blockade in anderen Finanzfragen, falls es kein gemeinsames Bekenntnis gibt.

Dänemark sagte der Ukraine neue Militärhilfen in Höhe von umgerechnet rund 642 Millionen Euro zu. Zudem stellt Kopenhagen rund 20 Millionen Euro für den ukrainischen Energiesektor bereit. Das kündigte Außenminister Rasmussen vor dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Dänemark an.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.