Türkei-Besuch

Bundesaußenminister Wadephul war zu Beratungen in Ankara (Archivbild). (IMAGO / AA / Thomas Trutschel)

Beide Länder hätten viele übereinstimmende Interessen, sagte Bundesaußenminister Wadephul nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Fidan in Ankara. Die Türkei sei nicht nur NATO-Partner, sondern auch ein strategischer Partner in außenpolitischen Belangen. Wadepuhl lobte unter anderem die Vermittlerrolle Ankaras beim Zustandekommen der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen.

Der Außenminister sagte der Türkei Unterstützung auf ihrem Weg in die Europäische Union zu – vorausgesetzt, die Regierung gehe Reformen etwa im Bereich der Menschenrechte an. Fidan betonte, von Deutschland erwarte sein Land Unterstützung bei Themen wie der Zollunion und der Visafreiheit.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.