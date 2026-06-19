Sicherheitskonferenz in Kiel

Außenminister Wadephul auf der Kiel Security Conference 2026: "Die Ostsee wird zunehmend zur Konfliktzone". (Marcus Brandt / dpa / Marcus Brandt)

Wadephul sagte auf der Kiel Security Conference, die Ostsee diene als strategischer Weg für Verstärkung und Nachschub im Verteidigungsbündnis NATO. Dies wisse auch Russland, betonte der Minister. Er erwarte deshalb von den USA auch in Zukunft weiteres Engagement im Ostseeraum. Man müsse zusammenstehen.

Die USA hatten in der Vergangenheit vermehrt darauf verwiesen, dass Europa selbst in seine Sicherheit investieren müsse. Wadephul sagte dazu in Kiel, die Zeiten hätten sich grundlegend geändert. Heute würden die meisten europäischen Länder in ihre Streitkräfte investieren.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.