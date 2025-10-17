Dienstreise

Außenminister Wadephul reist heute in die Türkei (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Dort sind Gespräche des CDU-Politikers mit seinem Amtskollegen Fidan und weiteren Vertretern der Regierung geplant. Schwerpunkt der Unterredungen wird nach Angaben des Auswärtigen Amts unter anderem die Situation im Gazastreifen sein. Auch die Lage in Syrien, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und bilaterale Fragen stehen auf der Tagesordnung. Aus dem türkischen Außenministerium hieß es, man wolle bei dem Treffen betonen, welche Bedeutung man der Koordinierung europäischer Sicherheitsstrategien unter dem Dach der NATO beimesse.

Ankara strebt die Einbindung in das EU-Aufrüstungs-Projekt "Security Action for Europe" an. Dafür sollen insgesamt bis zu 150 Milliarden Euro in Form von zinsgünstigen Krediten bereitgestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.