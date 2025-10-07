Johann Wadephul (CDU), Bundesaußenminister. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das kündigte Bundesaußenminister Wadephul im ARD-Fernsehen an. Man werde für die Beseitigung der Zerstörungen in dem Kriegsgebiet auch dann eigene Mittel zur Verfügung stellen, führte der CDU-Politiker aus. Die internationale Verantwortung Deutschlands sei gewachsen, und man sei bereit, dieser zu entsprechen.

Wadephul sieht die internationalen Vermittlungsbemühungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs auf gutem Weg. Seine Gespräche mit israelischen und arabischen Vertretern hätten gezeigt, dass die Aufgabe "lösbar und machbar" sei. Man sei nun in der besten Phase, in der die Bemühungen jemals gewesen seien. Wadephul, der sich zurzeit in der Region aufhält, sieht in diesem Zusammenhang auch eine positive Rolle Deutschlands. So werde man von beiden Seiten akzeptiert, was ein großes Pfund sei, das man einsetzen wolle.

