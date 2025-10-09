Nach Einigung auf Waffenruhe

Deutschland sei sofort bereit, humanitäre Hilfe dorthin zu bringen, sagte der CDU-Politiker vor einer Konferenz mehrerer Außenminister europäischer und arabischer Staaten in Paris, zu dem Frankreichs Präsident Macron eingeladen hatte. Dort soll es um die Zukunft der palästinensischen Gebiete gehen.
Palästinenserpräsident Abbas empfing im Westjordanland zahlreiche Vertreter israelischer Friedensorganisationen zu Gesprächen über ein nachhaltiges Ende der Gewalt. In einer Rede bekräftigte Abbas das Ziel, einen eigenen Palästinenserstaat zu errichten.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.