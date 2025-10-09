Nach Einigung auf Waffenruhe

Treffen in Paris zur Umsetzung des US-Friedensplans für Gaza (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Deutschland sei sofort bereit, humanitäre Hilfe dorthin zu bringen, sagte der CDU-Politiker vor einer Konferenz mehrerer Außenminister europäischer und arabischer Staaten in Paris, zu der Frankreichs Präsident Macron eingeladen hatte. Dort soll es um die Zukunft der palästinensischen Gebiete gehen. Die Bundesregierung hatte zuletzt angekündigt, eine internationale Wiederaufbaukonferenz für den Gazastreifen zu veranstalten.

Palästinenserpräsident Abbas empfing im Westjordanland dutzende Vertreter israelischer Friedensorganisationen zu Gesprächen über ein nachhaltiges Ende der Gewalt. In einer Rede bekräftigte Abbas das Ziel, einen eigenen Palästinenserstaat zu errichten.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.