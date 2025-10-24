Diplomatie

Außenminister Wadephul (Archivbild) (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte, man verschiebe dies auf einen späteren Zeitpunkt. Es habe Probleme bei der Vereinbarung von Terminen gegeben.

Wadephul hatte mit Blick auf seine geplante Reise erklärt, er wolle in China kritische Punkte wie Pekings Unterstützung für Russland ansprechen, aber auch eine breitere Zusammenarbeit ausloten. Der Außenminister kritisierte auch die chinesischen Drohungen, den Status quo in der Meerenge zwischen Taiwan und China einseitig zu verändern. Das Außenministerium in Peking wies das zurück. Es warf Wadephul indirekt vor, mit solchen Äußerungen taiwanische Unabhängigkeits-Bemühungen zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.