In der Hauptstadt Jakarta informierte sich der CDU-Politiker über die Ausbildung im indonesischen Gesundheitswesen. In Begleitung des indonesischen Gesundheitsministers Gunadi ließ sich Wadephul eine Fachhochschule für Gesundheitsberufe zeigen und besuchte eine Schule, an der Deutschkurse für die Auszubildenden gegeben werden.
Angesichts des Personalmangels in der Pflege hat Deutschland Interesse, Fachkräfte aus Indonesien anzuwerben. Nach Angaben der indonesischen Regierung sind bereits mehr als 300 indonesische Pflegekräfte nach Deutschland gegangen. Jakarta hofft, das Programm auf den Gastgewerbesektor auszuweiten.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.