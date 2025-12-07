China-Besuch

Bundesaußenminister Wadephul (Archivbild) (IMAGO / AA / Juliane Sonntag)

Vor seiner Abreise hatte Wadephul angekündigt, wirtschaftliche Streitpunkte anzusprechen - etwa die chinesische Überkapazität bei Elektromobilität und Stahl sowie Handelsbeschränkungen für Seltene Erden. Unter anderem die deutschen Autohersteller leiden unter fehlenden Lieferungen.

Gestern hatte der französische Präsident Macron nach seiner Rückkehr aus China den Ton im Handelskonflikt mit dem Land verschärft. Er sagte, Chinas Handelsüberschuss sei nicht tragbar. Sollte Peking nicht reagieren, wären die Europäer gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Macron sprach davon, die Zusammenarbeit herunterzufahren und - ähnlich wie die USA - Zölle auf chinesische Produkte zu erheben.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.