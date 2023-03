US-Verteidigungsminister Austin (imago images/ZUMA Wire)

Das teilte Premierminister al-Sudani anlässlich des unangekündigten Besuchs von US-Verteidigungsminister Austin in Bagdad mit. Der Irak wolle ein ausgewogenes Verhältnis zu den regionalen und internationalen Mächten. Austin sagte zu, den Kampf gegen die Terrororganisation IS fortzusetzen. Der Besuch des Pentagon-Chefs erfolgte kurz vor dem 20. Jahrestag der amerikanischen Invasion im Irak. Am 20. März 2003 maschierten US-Truppen ein, um das Regime des damaligen Diktators Hussein zu beseitigen. Zehntausende Menschen kamen ums Leben. In der Folge entstanden und erstarken im Irak Terrorgruppierung wie der IS. Derzeit sind noch 2.500 US-Soldaten in dem arabischen Land stationiert.

Auch Bundesaußenministerin Baerbock wird heute in Bagdad erwartet.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.