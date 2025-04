In Australien haben wieder zehntausende Menschen am Anzac Day der Kriegstoten gedacht. (AFP / SAEED KHAN)

Hintergrund des sogenannten "Anzac Days" mit zahlreichen Veranstaltungen und Militärparaden ist die Schlacht von Gallipoli im April 1915. Damals landeten australische und neuseeländische Soldaten auf der gleichnamigen Halbinsel im Nordwesten der Türkei. Das Manöver führte zu erheblichen Verlusten mit insgesamt mehr als 100.000 Toten auf beiden Seiten.

Auch in der Türkei wurde an die gescheiterte Invasion erinnert. An der Gedenkfeier dort nahmen die britische Prinzessin Anne, der neuseeländische Regierungschef Luxon und die australische Generalgouverneurin Mostyn teil.

