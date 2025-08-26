Brandanschläge

Premierminister Albanese sagte unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, der Iran sei der Drahtzieher von Angriffen auf ein koscheres Restaurant in Sydney und eine Synagoge in Melbourne. Australien habe deshalb den iranischen Botschafter ausgewiesen und seine eigene Botschaft in Teheran geschlossen.
Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas 2023 hat es in australischen Städten eine Serie von Brandanschlägen auf jüdische Einrichtungen gegeben.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.