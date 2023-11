Grenzkontrolle bei Frankfurt/Oder (dpa / Hannes P Albert)

Seit Ende Oktober sei die Zahl unerlaubter Einreisen signifikant gesunken, sagte Romann in Berlin. Auch die registrierten Fälle von Schleuserkriminalität seien rückläufig. Seit Oktober werden stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz durchgeführt - sowie an der Grenze zu Österreich. Hier waren die Kontrollen schon 2015 eingeführt worden. Nach Angaben Romanns hat die Bundespolizei in den vergangenen drei Wochen rund 10.000 unerlaubte Einreisen an den Grenzen festgestellt.

Auch der brandenburgische Innenminister Stübgen sieht die Einführung von vermehrten Kontrollen an der Grenze zu Polen positiv. Der CDU-Politiker sprach im Innenausschuss des Brandenburger Landtags von einer eindeutigen Wirkung. Zuvor hatte Stübgen die Bundesregierung aufgefordert, an festen Grenzkontrollen an der polnischen Grenze festzuhalten, anstatt sie im Dezember auslaufen zu lassen.

