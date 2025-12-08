Das Logo des ifo-Institutes (dpa | Peter Kneffel)

Demnach sind Regionen mit hohem Industrieanteil etwa in der Automobil- und Metallerzeugung besonders stark von den Zöllen betroffen. Mit einem Minus von über einem Prozent sind die Wertschöpfungsverluste der Studie zufolge am höchsten in Salzgitter, Dingolfing-Landau, Wolfsburg und Böblingen. Hohe Verluste verzeichne in erster Linie das Verarbeitende Gewerbe, heißt es weiter.

Seit August gilt für die meisten EU-Exporte in die USA ein Zollsatz von 15 Prozent. Die Zahl der Ausfuhren in die Vereinigten Staaten ist deshalb in diesem Jahr gesunken.

