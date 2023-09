Theaterpreis des Bundes

Es biete einen "wichtigen Reflexionsraum für postkoloniale Strukturen" in der Kunst und im Alltag, begründete die Jury ihre Wahl. Mit jeweils 100.000 Euro dotierte Auszeichnungen erhalten das Theaterhaus Jena, das Chamäleon Berlin und das Leipziger Lofft.

Mit dem Preis will die Bundesregierung kleine und mittlere Theater in Deutschland etwa für eine herausragende künstlerische Vielfalt würdigen. Die Preisträger bezeichnete Roth als "Vorreiter in der Theater- und Kulturlandschaft." An den prämierten Häusern sei inklusives, divers aufgestelltes und machtkritisches Arbeiten möglich, erklärte die Kulturstaatsministerin.