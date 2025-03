Baden-Württemberg

Polizeieinsatz in Mannheim (dpa / Boris Roessler)

Der mutmaßliche Fahrer wurde festgenommen. Angaben zu seiner Identität gibt es noch nicht. Unklar ist auch, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt. Der Zwischenfall ereignete sich in einer Fußgängerzone in der Innenstadt. Diese wurde gesperrt.

Die Polizei erklärte, man könne nicht ausschließen, dass weiterhin eine Gefahrenlage bestehe. Sie richtete ein Hinweistelefon und eine Zeugensammelstelle ein. Bundesinnenministerin Faeser brach einen Besuch beim Kölner Rosenmontagszug ab. Sie werde laufend unterrichtet, erklärte das Ministerium.

Deutschlandfunk- Landeskorrespondentin Katharina Thoms berichtete , in der Fußgängerzone finde derzeit der Fasnachtsmarkt statt. Auch deshalb sei davon auszugehen, dass dort zum Zeitpunkt des Vorfalls viele Menschen unterwegs gewesen seien.

In den vergangenen Monaten hatte es in Deutschland Anschläge mit Fahrzeugen gegeben: Im Dezember wurden in Magdeburg sechs Menschen getötet, als ein Mann aus Saudi-Arabien über den Weihnachtsmarkt raste. Mitte Februar fuhr in München ein Afghane mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten; eine junge Frau und ein Kind kamen ums Leben. In Mannheim hatte es im Mai des vergangenen Jahres zudem einen Messerangriff eines Afghanen gegeben, bei dem ein Polizist getötet und fünf Personen schwer verletzt wurden.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.