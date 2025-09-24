Rückläufige Verkaufszahlen

Stellantis lässt wegen rückläufiger Verkaufszahlen die Produktion an mehreren europäischen Standorten ruhen. (picture alliance/abaca/Paoloni Jeremy)

Das Unternehmen bestätigte, dass von der Maßnahme Werke in Frankreich, Italien und Polen betroffen sind. Nach Informationen der französischen Zeitung "Les Echos" soll außerdem die Produktion an zwei spanischen Standorten sowie im thüringischen Eisenach unterbrochen werden. Je nach Werk ist eine Pause von fünf bis 14 Tagen geplant.

Ein Sprecher von Stellantis verwies zur Begründung auf schwierige Marktbedingungen in Europa.

Zu Stellantis gehören unter anderem die Marken Alfa Romeo, Citroen, Fiat und Peugeot. Der Konzern meldete für die ersten sechs Monate dieses Jahres einen Milliardenverlust. Der Autobranche machen unter anderem die US-Zollpolitik und die Konkurrenz aus China zu schaffen.

