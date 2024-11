Außenministertreffen

Baerbock für höhere Verteidigungsausgaben

Bundesaußenministerin Baerbock hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs eine Notwendigkeit höherer Verteidigungsausgaben der europäischen Staaten betont. Die Grünen-Politikerin sagte nach einem Treffen mit ihren Kollegen aus Polen, Frankreich und Italien in Warschau, es gehe darum, welche Signale an Diktatoren in der Welt gesendet würden. Hier müsse Stärke demonstriert werden.