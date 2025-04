Treffen in Luxemburg

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock spricht mit Journalisten in Luxemburg. (picture alliance / dpa / Katharina Redanz)

Am Rande des Treffens in Luxemburg betonte Bundesaußenministerin Baerbock, die Sicherheit der Region könne nur mit einem Gazastreifen ohne Hamas-Strukturen garantiert werden. Es sei wichtig, dass die Palästinensische Autonomiebehörde deutlich mache, dass sie an einem Aufbau ohne Hamas interessiert sei. - An den Gesprächen nimmt auch der palästinensische Ministerpräsident Mustafa teil.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas und mit ihr verbündete Palästinensergruppen hatten am 7. Oktober 2023 bei ihrem Großangriff auf Israel fast 1.200 Menschen ermordet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt.

Die EU-Kommissarin für das Mittelmeer, Suica, kündigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters an, dass ein neues Finanzpaket für die Palästinensische Autonomiebehörde im Umfang von rund 1,6 Milliarden Euro an Reformen geknüpft werden solle. Die EU ist die größte Geldgeberin der Behörde.

