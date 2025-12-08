Präsidentin der UNO-Vollversammlung

Vorsitzende der UNO-Vollversammlung: Annelena Baerbock. (picture alliance / ZUMAPRESS / Bianca Otero)

Baerbock betonte, dies wäre eine Ermutigung für andere Militärmächte, Gewalt zur Durchsetzung ihrer Interessen anzuwenden. Ein gerechter und dauerhafter Frieden sei nur auf Basis der Charta der Vereinten Nationen möglich.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj die Gespräche mit US-Vertretern über den amerikanischen Friedensplan für sein Land als konstruktiv, aber nicht einfach bezeichnet. Selenskyj hatte mit den US-Gesandten Witkoff und Kushner telefoniert. Heute wird Selenskyj in London mit dem britischen Premierminister Starmer, Bundeskanzler Merz und dem französischen Präsidenten Macron zusammentreffen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich für einen schrittweisen diplomatischen Prozess für die Ukraine ausgesprochen, der mit langfristigen Sicherheitsgarantien und anhaltender Militärhilfe verbunden ist.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.