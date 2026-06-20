Hauptsitz der Berenberg Bank in Hamburg (Daniel Bockwoldt / dpa)

Die Finanzaufsicht ordnete an, dass die Befugnisse der drei Geschäftsleitungs-Mitglieder ruhen. Als neue Chefs setzte die BaFin zwei Sonderbeauftragte ein. Hintergrund der Entscheidung sind laut einer Mitteilung der Bank Hinweise ⁠auf mögliche Verstöße gegen die ⁠Grundsätze guter Unternehmensführung, der sogenannten Corporate Governance. Diese seien während der Prüfung des Jahresabschlusses für 2025 aufgetaucht und hätten Transaktionen mit unklarem Hintergrund betroffen, bei deren Aufklärung die nötige Transparenz gefehlt habe. Der Mitteilung zufolge soll das Kundengeschäft nicht betroffen gewesen sein.

Die Ersetzung des Bankvorstands durch einen Sonderbeauftragten ist die schärfste personelle Maßnahme, die die BaFin treffen kann.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.