Das Sanierungskonzept der Bahn soll geändert werden. (Archivbild) (imago / Arnulf Hettrich)

Dabei will sich die Bahn auf diejenigen Maßnahmen konzentrieren, die am ehesten zu mehr Zuverlässigkeit im Bahnverkehr führen. Außerdem soll jede sanierte Strecke nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise wieder in Betrieb genommen werden.

Viele Fragen sind aber noch offen, etwa ob auch Projekte gestrichen werden. Ob sich der gesamte Zeitplan der Sanierungen ändert, ist ebenfalls nicht bekannt.

Grundsätzlich will der Bahn-Konzern laut dem "Manager Magazin" am Konzept der Generalsanierung festhalten. Hochbelastete Korridore sollen bis 2036 umfassend modernisiert werden. Dafür werden die Abschnitte in der Regel für ein halbes Jahr vollständig gesperrt.

Dabei gab es zuletzt immer wieder gravierende Probleme. So verzögerte sich etwa die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke Hamburg-Berlin um mehrere Wochen.

Wegen dieser Probleme hat Bahnchefin Palla im Juli die Überprüfung des Sanierungskonzepts veranlasst.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.