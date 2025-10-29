Günter Haritz (rechts) 1972 mit dem bundesdeutschen Bahnvierer bei den Olympischen Spielen in München. Von links nach rechts: Günter Schumacher, Jürgen Colombo, Udo Hempel (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Der gebürtige Heidelberger war in den 1970er-Jahren einer der erfolgreichsten Bahnradfahrer Deutschlands. Neben dem Olympiasieg an der Seite von Jürgen Colombo, Udo Hempel, Günther Schumacher und Peter Vonhof gewann Haritz 1970 und 1973 den WM-Titel in der Mannschaftsverfolgung.

Nach dem zweiten WM-Sieg 1973 wurde der "Blitz aus Leimen" Profi, er startete bei 83 Sechstagerennen und gewann davon elf. 1976 feierte er an der Seite von René Pijnen den Europameister-Titel im Zweier-Mannschaftsfahren. 1974 gewann Haritz außerdem die deutsche Straßenmeisterschaft. 1972 wurde er mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet, ein Jahr später wurde der Vierer zur Mannschaft des Jahrs gewählt.

Nach seiner aktiven Karriere betrieb Haritz in seiner Heimatstadt Leimen ein Fahrradgeschäft und wurde zum Ehrenbürger der Stadt ernannt.

