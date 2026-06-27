Das Außenministerium in der Hauptstadt Manamah warf der Islamischen Republik eine eklatante Verletzung der Souveränität des Landes und eine Sabotage der Friedensbemühungen vor. Zu möglichen Verletzten oder Schäden wurden keinerlei Angaben gemacht. Nach einem iranischen Drohnenangriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus hatte das amerikanische Militär Ziele im Iran bombardiert. Beide Länder hielten sich gegenseitig vor, eine erst in der vergangenen Woche vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Das US-Zentralkommando teilte mit, Kampfflugzeuge hätten Raketen- und Drohnenlager sowie Küstenradaranlagen angegriffen. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten daraufhin, die Marine des Landes habe als Vergeltung US-Militärziele in der Golf-Region attackiert.
Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.