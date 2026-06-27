Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (NASA/The Visible Earth)

Iranische Medien meldeten Geräusche von Explosionen in der Stadt Sirik. Sie liegt in der Provinz Hormusgan am Persischen Golf nahe der Straße von Hormus und war bereits in der Vergangenheit immer wieder Ziel von US-Angriffen. Die iranische Revolutionsgarde kündigte eine entschlossene Reaktion an.

Zuvor hatte Präsident Trump dem Iran vorgeworfen, gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen zu haben. Washington und Teheran hatten sich jüngst auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Kriegs und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus geeignet. Bei den weiteren Verhandlungen solle es unter anderem um das iranische Atomprogramm gehen.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.