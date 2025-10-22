US-Außenminister Rubio flüstert US-Präsident Trump während einer Pressekonferenz etwas ins Ohr. (AP / Evan Vucci)

Zuvor hatten US-Außenminister Rubio und der russische Chefdiplomat Lawrow miteinander telefoniert. Anschließend hieß es, ein Vorbereitungstreffen beider Minister sei nun nicht mehr notwendig. Der Kreml teilte mit, es gebe keinen präzisen Zeitrahmen.

Polen warnt Putin vor Überflug

Zuvor hatte Polen hat den russischen Präsidenten Putin davor gewarnt, zu dem Treffen in Budapest durch polnischen Luftraum zu reisen. Polen könne sich dann gezwungen sehen, den internationalen Haftbefehl gegen Putin zu vollstrecken, erklärte die Regierung in Warschau. Der polnische Außenminister Sikorski sagte, er könne nicht garantieren, dass ein polnisches Gericht die Regierung nicht anweisen werde, ein solches Flugzeug abzufangen.

Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Putin erlassen; dem russischen Präsidenten wird die illegale Verschleppung Hunderter Kinder aus der Ukraine nach Russland vorgeworfen. Russland erkennt die Zuständigkeit des IStGH nicht an und bestreitet die Vorwürfe.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.