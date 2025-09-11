Britischer Künstler

Die Polizei-Beteiligung löste Spekulationen aus. Der britische "Independent" etwa schätzte, durch die Ermittlungen könnte die Identität des geheimnisvollen Künstlers womöglich bald enthüllt werden.
Bei Gerichtsverfahren werden die Namen der Angeklagten in der britischen Berichterstattung schnell genannt. Das Wandbild an einem Londoner Gericht wird zur Zeit von den Behörden vorsichtig entfernt. Es zeigt einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten und entstand kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe.
