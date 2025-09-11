Britischer Künstler
Banksy-Werk wird von Londoner Gericht entfernt - Polizei ermittelt

Die Aufregung über das neueste Werk des britischen Künstlers Banksy dauert an. Das Graffito am Gebäude des Royal Courts of Justice sei der Polizei als Sachbeschädigung gemeldet worden, teilte eine Sprecherin der Behörde der Deuschen Presse-Agentur mit.

    Ein von Banksy veröffentlichtes Foto. Es zeigt einen Richter, der einen Demonstranten im Royal Courts of Justice in London mit einem Hammer schlägt. (AP / Banksy)
    Die Polizei-Beteiligung löste Spekulationen aus. Der britische "Independent" etwa schätzte, durch die Ermittlungen könnte die Identität des geheimnisvollen Künstlers womöglich bald enthüllt werden.
    Bei Gerichtsverfahren werden die Namen der Angeklagten in der britischen Berichterstattung schnell genannt. Das Wandbild an einem Londoner Gericht wird zur Zeit von den Behörden vorsichtig entfernt. Es zeigt einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten und entstand kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe.
