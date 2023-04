Der australische Komiker, Satiriker und Charakterdarsteller Barry Humphries ist im Alter von 89 Jahren gestorben. (AFP / ARTHUR EDWARDS)

Wie der "Sydney Morning Herald" berichtet, starb er in einem Krankenhaus in Sydney. Humphries war vor allem durch seine Darstellungen von Kunstfiguren berühmt. Zu seinen bekanntesten zählt die Dame Edna Everage. Er trat in zahlreichen Filmen, Bühnenproduktionen und Fernsehshows auf.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.