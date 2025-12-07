Altersversorgung

Bundesarbeitsministerin Bas (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Die SPD-Vorsitzende sagte im ARD-Fernsehen, sie halte die Idee des Ökonomen Südekum für "grundsätzlich ganz gut". Südekum ist Berater von Finanzminister Klingbeil. Bas kündigte an, der Vorschlag werde in der Rentenkommission ebenso besprochen werden, wie die Idee, den Rentenbeginn mit der statistischen Lebenserwartung zu verknüpfen.

Der Plan Südekums würde bedeuten, dass Menschen, die schon in jungen Jahren in die Rentenkasse einzahlen, früher in Rente gehen könnten. Für Akademiker würde dies dazu führen, dass sie später in Rente gehen, falls sie erst nach dem Studium beginnen, Rentenbeiträge zu bezahlen.

