Bundesarbeitsministerin Bas (SPD) (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Die SPD-Politikerin sagte dem "Handelsblatt", entsprechende Vorschläge werde sie bei einer Kabinettssitzung am Mittwoch vorlegen. Nach ihren Angaben soll etwa für Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten die Verpflichtung entfallen, einen Sicherheitsbeauftragten zu bestellen. Größere Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten sollen sich auf einen Beauftragten beschränken können. Bas sagte, außerdem werde sie geplante Maßnahmen zur Modernisierung und weiteren Digitalisierung der Arbeitsverwaltung vorstellen, so etwa eine digitale Agentur für Fachkräfteeinwanderung.

Bei der Sitzung eines sogenannten "Entlastungskabinetts" sollen auch andere Minister Vorschläge einbringen, wie Bürger, Unternehmen und Verwaltung von überflüssiger Bürokratie befreiet werden können.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.