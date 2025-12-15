BASF-Werk in Ludwigshafen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Probst)

Darauf haben sich das weltgrößte Chemieunternehmen und die Arbeitnehmervertretungen in einer neuen Standortvereinbarung verständigt. Der Betriebsrat sprach von einem harten Ringen, das sich aber gelohnt habe. Die Vereinbarung gilt einer Mitteilung zufolge für drei Jahre bis Ende 2028 für die rund 33.000 Beschäftigten in Ludwigshafen. Sie verlängert sich um zwei Jahre, sofern die vereinbarten Ziele zur Wiederherstellung der Profitabilität erreicht werden, wie es heißt.

