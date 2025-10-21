Mit Baggern werden Teile des Ostflügels des Weißen Hauses abgerissen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evan Vucci)

Trump schrieb in einem Online-Posting, der Saal werde zwar separat vom Weißen Haus entstehen, der Ostflügel werde im Zuge dessen aber modernisiert. Der Abriss betrifft Gebäudeteile, in denen die Büros der First Lady untergebracht sind.

Der Ballsaal soll Platz für knapp 1.000 Gäste bieten. Entwürfe zeigen vergoldete Säulen, Kronleuchter auf Kristall und einen schwarz-weiß karierten Marmorboden. Die Kosten belaufen sich Schätzungen zufolge auf umgerechnet etwa 215 Millionen Euro und sollen durch Spenden etwa von Technologieunternehmen wie Apple, Amazon, Meta, Google und Microsoft finanziert werden. Trump selbst will ebenfalls Geld bereitstellen. Kritiker des Projekts halten dem Präsidenten Pomp und Geltungssucht vor.

