Die Ernte in diesem Jahr fällt durch Wetterextreme schlecht aus. (picture alliance / Jens Büttner)

Sie fällt wie erwartet negativ aus. Beim Getreide wird mit einem bundesweiten Ertrag von 41,9 Millionen Tonnen gerechnet. Das sind sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Der Ertrag pro Hektar sank mit knapp 6,9 Tonnen um neun Prozent zum Vorjahr. Ähnlich stark ist der Abfall beim Winterweizen. Beim Winterraps ging der Ertrag pro Hektar sogar um 20 Prozent auf 2,9 Tonnen zurück. Auch bei Kartoffeln und Zuckerrüben zeichne sich ein unterdurchschnittliches Ergebnis ab, so der Bauernverband.

Grund seien die Wetterextreme in diesem Jahr. Bauernpräsident Rukwied sagte, ein zu trockenes Frühjahr, gefolgt von Hitze und anhaltender Trockenheit hätten viele Bestände erheblich geschädigt. Insbesondere in Süd- und Westdeutschland hätten fehlende Niederschläge zu schwachen Erträgen bis hin zu Missernten bei einzelnen Kulturen geführt.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.