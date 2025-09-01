Fußball
Bayer Leverkusen trennt sich von Trainer Erik ten Hag

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich bereits nach dem zweiten Spieltag von Trainer Erik ten Hag getrennt. Es habe sich gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden könne, sagte Sportchef Rolfes laut Vereinsmitteilung.

    Erik ten Hag im Seitenporträt
    Nicht mehr Trainer von Bayer Leverkusen: Der Niederländer Erik ten Hag (Archivbild). (Dave Thompson / AP / dpa / Dave Thompson)
    Der Assistenz-Trainerstab werde vorläufig die Mannschaft betreuen. "Wir glauben fest an die Qualität unseres Teams und werden nun alles daransetzen, in neuer Konstellation die nächsten Schritte in der Entwicklung zu gehen", so Rolfes weiter.
    Der Niederländer ten Hag war erst im Sommer als Nachfolger des Erfolgstrainers Alonso ins Rheinland gekommen. Leverkusen hatte sein erstes Ligaspiel 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Am zweiten Spieltag kam die Werkself bei Werder Bremen nicht über ein 3:3 hinaus.
    Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.