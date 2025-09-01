Nicht mehr Trainer von Bayer Leverkusen: Der Niederländer Erik ten Hag (Archivbild). (Dave Thompson / AP / dpa / Dave Thompson)

Der Assistenz-Trainerstab werde vorläufig die Mannschaft betreuen. "Wir glauben fest an die Qualität unseres Teams und werden nun alles daransetzen, in neuer Konstellation die nächsten Schritte in der Entwicklung zu gehen", so Rolfes weiter.

Der Niederländer ten Hag war erst im Sommer als Nachfolger des Erfolgstrainers Alonso ins Rheinland gekommen. Leverkusen hatte sein erstes Ligaspiel 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Am zweiten Spieltag kam die Werkself bei Werder Bremen nicht über ein 3:3 hinaus.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.