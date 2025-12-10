Die Treffer für die Bayern erzielten Serge Gnabry, Lennart Karl und Jonathan Tah. Zuvor hatte es ein Eigentor von Joshua Kimmich gegeben. Der 17-jährige Karl ist mit seinem Treffer der jüngste Spieler in der Champions League, der in drei aufeinanderfolgenden Partien getroffen hat. Er hatte schon gegen den FC Brügge und beim FC Arsenal jeweils ein Tor erzielt.
Eintracht Frankfurt verlor beim FC Barcelona mit 1:2. Ansgar Knauff ließ Frankfurt mit seinem Tor in der 21. Minute hoffen. Jules Koundé (50., 53.) drehte das Spiel jedoch für Barcelona.
Bei den Frauen verlor Wolfsburg 0:2 bei Real Madrid. Maria Mendez (19.) und Linda Caiceo (67.) trafen für Real.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.