Fußball-Bundesliga

Die Tore für die Bayern schossen Harry Kane und Michael Olise, den Treffer für den BVB erzielte Julian Brandt. Der FC Bayern baute damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus.

Zuvor hatte der RB Leipzig mit 2:1 gegen den Hamburger SV gewonnen und ist vorläufig Tabellenzweiter. Auf Rang drei schob sich der VfB Stuttgart dank des 3:0 beim VfL Wolfsburg. Fünfter ist Bayer Leverkusen durch den 4:3-Erfolg beim FSV Mainz 05. Der stark gestartete Aufsteiger 1. FC Köln kam nach einem Rückstand noch zu einem 1:1 gegen den FC Augsburg. Der 1. FC Heidenheim rettete beim 2:2 gegen Werder Bremen einen Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

