Vorbereitung auf Krisenfall

Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach (CSU)

Die CSU-Politikerin fordert deshalb ein Bund-Länder-Treffen zu diesem Thema. Eine sichere und stabile Gesundheitsversorgung sei das Rückgrat für eine erfolgreiche Gesamtverteidigung, sagte Gerlach der "Augsburger Allgemeinen". Derzeit gebe es erhebliche Defizite. Die Landesministerin verwies auf eine Studie der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Der Untersuchung zufolge sind hohe Investitionen nötig, um die Krankenhauslandschaft an die veränderte Bedrohungslage anzupassen. Konkret heißt es, um die Kliniken auf einen NATO-Bündnisfall vorzubereiten, müsse man etwa 4,9 Milliarden Euro investieren. Sollte sich Deutschland direkt auf den Verteidigungsfall vorbereiten, müsse diese Summe längerfristig auf bis zu 15 Milliarden Euro ausgeweitet werden.

