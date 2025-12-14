Terrorverdacht

Der Anschlag sollte mit einem Fahrzeig durchgeführt werden, hieß es. (dpa / picture alliance)

Sie geht derzeit von einer islamistischen Motivation aus. Der Anschlag sollte demnach mit einem Fahrzeug durchgeführt werden. Die Festnahmen erfolgten bereits am Freitag, gestern wurden die Männer dann dem Haftrichter vorgeführt.

Bei ihnen handelt es sich laut Behördenangaben um einen 56-jährigen Ägypter, einen 37-jährigen Syrer und drei Marokkaner im Alter zwischen 22 und 30 Jahren. Der Ägypter soll laut derzeitigem Ermittlungsstand in einer Moschee im Raum Dingolfing-Landau zu der Aktion aufgerufen haben, um möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft weiter.

