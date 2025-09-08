Umweltkriminalität

In den vergangenen Tagen wurden laut den deutschen Behörden im tschechischen Jirikov konkrete Vorbereitungen für die Transporte getroffen. Die Abfälle seien an Ort und Stelle nach Art und Größe grob sortiert worden. Es wird mit einer Menge von mehr als 300 Tonnen gerechnet, die wieder nach Bayern gebracht werden müssen. Die Kosten dürften sich auf einige hunderttausend Euro belaufen.
Die Staatsanwaltschaft Weiden ermittelt gegen ein inzwischen insolventes Unternehmen. Es soll unter anderem um den Jahreswechsel herum gefährliche und ungefährliche Abfälle in einem Naturpark am Rande der Sudeten entsorgt haben. Der Geschäftsführer und ein Fahrer sind in Untersuchungshaft. Tschechiens Umweltminister Hladik beklagt Verzögerungen. Er sei davon ausgegangen, in Deutschland herrsche Ordnung und versprochene Termine würden eingehalten, sagte er dem ARD-Hörfunk. Bayerns Landesregierung hatte Tschechien die Rückholung bereits für Juni zugesagt.
