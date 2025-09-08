Umweltkriminalität

"Ich muss sagen, dass ich davon ausgegangen bin, dass in Deutschland Ordnung herrscht und dass Termine, die versprochen wurden, auch eingehalten werden." (picture alliance / dpa / David Tanecek)

In den vergangenen Tagen wurden laut den deutschen Behörden im tschechischen Jirikov konkrete Vorbereitungen für die Transporte getroffen. Die Abfälle seien an Ort und Stelle nach Art und Größe grob sortiert worden. Es wird mit einer Menge von mehr als 300 Tonnen gerechnet, die wieder nach Bayern gebracht werden müssen. Die Kosten dürften sich auf einige hunderttausend Euro belaufen.

