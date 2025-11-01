Fußball-Bundesliga

Die Ergebnisse vom Samstag:
Bayern München - Bayer Leverkusen 3:0
FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 0:4
RB Leipzig - VfB Stuttgart 3:1
FSV Mainz 05 - Werder Bremen 1:1
Union Berlin - SC Freiburg 0:0 und
1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:1.
FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 0:4
RB Leipzig - VfB Stuttgart 3:1
FSV Mainz 05 - Werder Bremen 1:1
Union Berlin - SC Freiburg 0:0 und
1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:1.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.