Fußball-Bundesliga
Bayern schagen Leverkusen - erster Saisonsieg für Mönchengladbach

In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München Bayer Leverkusen mit 3:0 geschlagen. Der Meister bleibt somit ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Borussia Mönchengladbach konnte derweil den ersten Saisonsieg eingefahren.

    Jarell Quansah von Bayer Leverkusen steht enttäuscht auf dem Platz.
    Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) (l) steht enttäuscht auf dem Platz. (Tom Weller / dpa / Tom Weller)
    Die Ergebnisse vom Samstag:
    Bayern München - Bayer Leverkusen 3:0
    FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 0:4
    RB Leipzig - VfB Stuttgart 3:1
    FSV Mainz 05 - Werder Bremen 1:1
    Union Berlin - SC Freiburg 0:0 und
    1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:1.
    Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.