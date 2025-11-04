Champions League
Bayern siegen in Paris; Frankfurt mit Unentschieden in Neapel

In der Fußball-Champions League hat der Deutsche Meister Bayern München bei Paris Saint Germain mit 2:1 gewonnen.

    Das Bild zeigt Tom Bischof vom FC Bayern Muenchen im Zweikampf mit Warren Zaire-Emery von Paris Saint Germain.
    Paris Saint Germain gegen FC Bayern München in der Champions League am 4. Spieltag der Saison. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Memmler)
    Beide Tore für die Bayern erzielte der Kolumbianer Luiz Diaz, der aber später nach einem Foul an einem Gegenspieler vom Platz gestellt wurde.
    Zuvor hatte Eintracht Frankfurt beim SSC Neapel 0:0 gespielt.
