Fußball-Champions-League

Raphaël Guerreiro erzielte das 2:0 gegen Pafos FC. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat damit auch sein zweites Spiel in der Champions League souverän gewonnen. Das Team um Stürmer Harry Kane steht nach zwei Spieltagen mit der Maximalausbeute von sechs Punkten in der Tabelle.

Frankfurt ohne Chance bei Atlético

Eintracht Frankfurt hatte gegen Atlético Madrid dagegen keine Chance. Der Bundesligist lag schon nach der ersten Halbzeit entscheidend mit 0:3 zurück. Jonathan Burkardt gelang in der 57. Minute das einzige Tor für die Frankfurter. Der Endstand lautete 1:5.

Am heutigen Mittwoch stehen in der Champions League zwei weitere Spiele mit deutscher Beteiligung an. Borussia Dortmund trifft zuhause auf Athletic Club Bilbao, Bayer Leverkusen spielt - ebenfalls zuhause - gegen den PSV Eindhoven.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.