Irreführender Beitrag

Die BBC bemüht sich um die Beilegung des Skandals. (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Vuk Valcic)

Der Vorsitzende des Senders, Shah, schickte einen persönlichen Brief an das Weiße Haus, in dem er um Verzeihung für die Bearbeitung der Rede bat, die Trump vor dem Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol im Januar 2021 gehalten hatte. In einer BBC-Sendung, die wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl 2024 ausgestrahlt wurde, wurden mehrere Zitate zusammengeschnitten. Dadurch entstand der Eindruck, Trump habe seine Anhänger zu gewaltsamem Handeln aufgefordert.

Wegen der Affäre waren der BBC-Generaldirektor und die Nachrichtenchefin zurückgetreten. Trumps Anwalt hatte von der BBC eine Entschuldigung gefordert und mit einer Millardenklage gedroht. Experten stufen die Aussichten Trumps auf einen juristischen Erfolg aber als gering ein.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.