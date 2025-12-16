Der britische öffentlich-rechtliche Rundfunk (BBC) steht nach einer Trump-Doku massiv unter Kritik. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Vuk Valcic)

Wie man bereits zuvor deutlich gemacht habe, werde man sich in diesem Fall verteidigen, teilte die Rundfunkanstalt mit. Zum laufenden Gerichtsverfahren werde kein weiterer Kommentar abgegeben.

Trump hatte die BBC zuvor bei einem Gericht im US-Bundesstaat Florida auf insgesamt zehn Milliarden Dollar verklagt. Seine Anwälte werfen dem Sender vor, den US-Präsidenten falsch und diffamierend dargestellt zu haben.

In der kritisierten Fernsehsendung ging es um einen Zusammenschnitt der Rede Trumps vom 6. Januar 2021. Darin entstand der Eindruck, er habe seine Anhänger direkt zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen. Die BBC räumte als Reaktion auf Trumps Kritik Fehler ein und entschuldigte sich bei ihm.

16.12.2025